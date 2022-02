Premio Annalisa Durante a Napoli, Manfredi: «Dobbiamo ricordare per costruire il futuro»

«Dobbiamo ricordare per costruire il futuro». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti alla premiazione del premio «Annalisa Durante», la ragazza di 14 anni residente nel Rione Forcella uccisa da un proiettile durante una sparatoria tra elementi di clan camorristici rivali il 27 marzo 2004. «L'impegno dell'educazione, della scuola, del recupero dei tanti che si sono allontanati, dei percorsi educativi, è il miglior modo per ricordare la tragica morte di Annalisa e per costruire una Napoli migliore».

«La Napoli del futuro deve nascere dai suoi giovani e da un grandissimo sforzo educativo -.ha aggiunto Manfredi - di cui la città ha bisogno». «Per realizzarlo - ha proseguito il sindaco - occorre certamente l'impegno del Governo e del ministero dell'Istruzione, che già si è detto disponibile a sostenere questa iniziativa, della Curia, della Regione, del Comune, della Prefettura, e di tutte le istituzioni educative della città oltre alle associazioni del volontariato e del terzo settore, è grandissimo lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme - ha concluso il sindaco - ma è la pietra miliare per costruire in futuro migliore».