Premio Sepe, il ministro Manfredi: «Sicurezza sanitaria, più posti letto e misure proporzionate»

«Oggi a Roma avremo una riunione per nuove disposizioni che seguano il principio di proporzionalità tra misure e contagi per il Covid-19». Così il ministro per l'Università Gaetano Manfredi intervenuto alla nona edizione del premio Sepe promosso a Napoli dal Movimento Cristiano Lavoratori.

«Bisogna rispondere a necessità di sicurezza sanitaria, a tal proposito le Università non sono chiuse e noi abbiamo messo a punto un sistema di formazione a distanza proprio per questo». E sulla sanità in Campania ha aggiunto: «Occorrono più posti letto».

Ultimo aggiornamento: 10:49

