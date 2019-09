Un premio speciale per il Generale Graziano ​al Comune di Nola

Sabato 28 Settembre 2019, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un premio speciale per il Generale Claudio Graziano. L’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi Presidente del Comitato militare Ue è stato premiato ieri dal comune di Nola e dal Centro artistico culturale “Giordano Bruno”. Un riconoscimento alla carriera del Generale Claudio Graziano, a quanto ha fatto ai vertici della difesa nazionale e a quanto sta facendo in ambito europeo dove da un anno coordina tutti gli Stati Maggiori della Ue.Nel corso del suo intervento, il Generale ha voluto sottolineare «l’importanza di rinforzare la difesa europea per poter fronteggiare le emergenti minacce alla nostra sicurezza, in particolare quelle provenienti dal Sud quali ad esempio il terrorismo, l’ instabilità statuale, i traffici illegali e l’immigrazione incontrollata». Il tutto cercando di coniugare gli interessi nazionali che sempre più spesso sono complementari a quelli europei. «Oggi più che mai – ha detto Graziano - abbiamo bisogno di un’identità non più solo nazionale, ma anche europea, che è a sostegno della prima e non in contraddizione con essa».