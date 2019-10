CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Ottobre 2019, 08:52

Una stretta di mano cordiale tra il sindaco Luigi de Magistris e il presidente della Camera Roberto Fico scaccia via le polemiche sul mancato invito dei 5 Stelle al primo cittadino, in occasione della convention grillina, che si terrà alla Mostra d'Oltremare oggi e domani. Il presidente Fico ha voluto chiarire che «non si è trattato di uno sgarbo non avere invitato il sindaco de Magistris». I due si sono incrociati durante il dibattito organizzato dall'Anci, al Maschio Angioino, ieri pomeriggio.