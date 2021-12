Lunedì 13 dicembre alle ore 10,30, in piazza Plebiscito, Nidil Cgil e UilTemp Campania saranno in presidio nei pressi della prefettura di Napoli, in concomitanza con il presidio nazionale al ministero dello sviluppo economico a Roma, indetto dalle segreterie nazionali per chiedere risposte sul futuro dei navigator. In Campania sono oltre un centinaio i lavoratori e le lavoratrici che attendono risposte su ciò che accadrà dopo il 31 dicembre, data di scadenza dei loro contratti.