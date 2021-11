Presutto: «Bene l’appello di Manfredi, è inutile avere un sindaco a Napoli senza le risorse economiche»

«Conosciamo la situazione economica del Comune di Napoli che è compromessa da parecchio tempo, abbiamo uno squilibrio finanziario irrecuperabile. L’annuncio di Gaetano Manfredi può sembrare una provocazione ma è un invito molto serio: o arrivano gli aiuti o è inutile avere un sindaco a Napoli». Lo ha detto Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Bilancio del Senato, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista per MattinaLive, in onda su Canale 8.

«Nella legge di bilancio faremo il possibile per inserire un provvedimento che possa dare modo all’amministrazione di esercitare il mandato per il quale i napoletani hanno votato. Ho incontrato l’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta. L’idea è quella di avere una gestione commissariale del debito del Comune di Napoli e poi servono soldi per le spese correnti» ha concluso Presutto.