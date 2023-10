Rinnovo degli organismi dirigenti del Partito Repubblicano Italiano. Nel nuovo Consiglio nazionale, con la segreteria nazionale di Corrado de Rinaldis Saponaro, entrano a far parte dell’organismo dirigente, Tania Cuccurese, Pasquale Gallifuoco, Paolo Gravagnuolo e Maria Lamberto, cinque consiglieri nazionali, provenienti da Napoli e provincia, mentre in Direzione nazionale il commissario provinciale di Napoli del Pri, Carmine Pezzullo.

Il nuovo Consiglio nazionale ha delegato il segretario nazionale del Pri alle trattative con le forze politiche di ispirazione di aree democratiche e riformiste, per le presentazioni delle liste alle prossime elezioni europee, con il simbolo storico dell’edera.

Il nuovo organismo dirigente ha deciso che il Pri sarà impegnato, per la sua storia e per la sua cultura politica, in alleanze con le forze democratiche e riformiste.

«Si è confermato la nostra distanza con l’attuale governo di destra, coerenti con la nostra lunga storia e cultura - dichiara Carmine Pezzullo - Possiamo dire che la tradizione liberale e democratica è ancora alla base del partito repubblicano. Il partito repubblicano si oppone al populismo, come ad ogni estremismo ed è contrario alle discriminazioni, si batte per i diritti civili, per la giustizia sociale e per un'economia sostenibile. Il Partito Repubblicano ha lanciato la proposta di ritornare al sistema elettorale proporzionale. Sostiene la direzione Nazionale, questo sistema è più rispondente alla vera rappresentatività del popolo, magari corretta dalla fiducia costruttiva, come nel modello alla tedesca, che stabilizza l’esecutivo».

Il Consiglio Nazionale del Pri ha motivato la contrarietà al progetto di autonomia differenziata, cosi come presentato, rimarcando che una situazione politica di forti contrasti potrebbe ricevere forti spinte tendenti ancora una volta alla divisione del Paese, cosa che assolutamente è da evitare.

Soddisfatto Carmine Pezzullo aggiunge: «La ragione politica del Partito Repubblicano trova radici nella lezione antica di Mazzini, quella sua speranza intravista che ne fa il vate del Risorgimento ma anche il padre delle istituzioni moderne, come si sono consolidate solo dopo tante lotte e dolori, dopo la seconda guerra mondiale, quando l’alleanza delle repubbliche democratiche si e sviluppata nell’ atlantismo e nell’europeismo, e a cui i repubblicani, con la Malfa e i tanti dirigenti nazionali e locali hanno dedicato il massimo del loro impegno politico e del loro ingegno. Auspico dunque l’avvio di una stagione di pari valore, questo è l’impegno mio e di tutti i dirigenti della mia realtà territoriale. I tempi sono difficili e la politica stenta a svolgere il suo ruolo, continua leader del Partito Repubblicano napoletano, ecco perché siamo chiamati a un di più di proposta culturale. Abbiamo appreso, persegue Pezzullo a non onorare non appartenere non denigrare ma vogliamo ancora testimoniare il valore di quanti ritenendo giusta una idea si sono spesi per la sua riuscita fino all'estremo sacrificio. Proprio i nostri avi ci hanno consegnato uno stato conquistato col sangue del popolo, magari a un re straniero, pur di vedere la Patria Una e Indivisibile, sottolinea il commissario del Partito Repubblicano. Una sfida a cui non possiamo sottrarci per poter liberamente riconfermarci fratelli tra noi e col mondo» conclude Pezzullo.