Pride 2021, Daniele (Fondazione Di Vittorio): valore diverso dal passato, avanti con battaglia di civiltà su Ddl Zan

NAPOLI - «La giornata del Pride di Napoli quest’anno acquisisce un valore diverso rispetto al passato. Per tanti motivi. Siamo alla 25esima edizione del Pride e questa è una grande conquista per i diritti civili. E poi perché il Paese è di fronte ad una battaglia di civiltà, che andrà superata nel più breve tempo possibile, con l’approvazione del Ddl Zan». Così Gianluca Daniele, responsabile del progetto Mezzogiorno e Politiche culturali della Fondazione Di Vittorio, istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica.

«I diritti civili – prosegue - devono acquisire un ruolo-guida non solo nella nostra città, ma in tutta Italia, così come in tutta Europa. Bisogna essere vicini al mondo Lgbt, ma non solo con gli slogan, ma con atti concreti, contro ogni tipo di discriminazione e violenza» conclude Daniele.