Primarie Pd, buona affluenza nei 34 seggi di Napoli: è corsa a tre per la segreteria

Domenica 3 Marzo 2019, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 12:44

Sono partite con una forte partecipazione al voto le Primarie del Pd a Napoli. Stamattina davanti ai seggi cittadini, in particolare al Vomero e del centro storico, si sono formate lunghe code per partecipare alla scelta del nuovo segretario nazionale tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.«C'è tanta gente ai seggi - afferma il segretario provinciale Massimo Costa - sono rimasto colpito dalla partecipazione e favorevolmente motivato per il lavoro che dobbiamo ancora mettere in campo in futuro. In coda ci sono tanti cittadini non iscritti al partito, questo è un segnale positivo».Code anche in via Toledo dove alcuni dirigenti del partito stanno aiutando i volontari a sbrigare le pratiche per il voto in modo da non ridurre il tempo di attesa degli elettori.Per eleggere il novo segretario del Pd sono in tutto 569 i seggi allestiti in Campania per il voto che andrà avanti fino alle 20. Oltre 2.000 volontari, tra presidenti e scrutatori, sono impegnati per garantire il regolare svolgimento della consultazione. Oltre che per la segreteria nazionale, si vota anche per la successione ad Assunta Tartaglione alla segreteria regionale: in lizza Leo Annunziata, Umberto Del Basso De Caro e Armida Filippelli.