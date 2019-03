Primarie Pd, i dem vanno alla conta: De Luca decide la partita in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Marzo 2019, 08:00

Ed eccole le primarie, si vota per eleggere il segretario nazionale del Pd ma in Campania lo sguardo è già proiettato più avanti, alle regionali del prossimo anno. La crisi del partito è profonda e il lanciafiamme che Matteo Renzi più volte annunciò negli anni scorsi non s'è mai visto. Il risultato è stato un correntismo esasperato, una lotta senza quartiere, condotta anche a colpi bassi come se ne videro durante le primarie del 2015 per il sindaco di Napoli, quelle dei soldi passati di mano in mano fuori i seggi e che tanto fecero infuriare Antonio Bassolino, sconfitto da Valeria Valente. Del resto, se per due volte consecutive, nel 2016 come era già successo nel 2011, a Napoli non arrivi neanche al ballottaggio vuol dire proprio che grande è la confusione sotto il cielo e la situazione non è affatto eccellente.