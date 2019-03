Martedì 5 Marzo 2019, 11:16

«Si è svolto ieri un cordiale colloquio tra il nuovo segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul rilancio dell'iniziativa politica nel Sud». Lo rende noto l'ufficio stampa della giunta regionale campana.«Dopo la visita del segretario a Torino per il rilancio della battaglia per la Tav, Zingaretti - riferisce la nota - ha condiviso di tenere in Campania una iniziativa che dia una svolta al Piano delle infrastrutture. Oltre che di interventi stradali e ferroviari, si è parlato dello sviluppo del sistema aeroportuale campano». De Luca «ha proposto con grande forza che il Pd nazionale faccia proprio tra i suoi obiettivi centrali il Piano per il lavoro per i giovani del Sud. Si è deciso infine di promuovere una manifestazione di tutti i presidenti di regione del centro sinistra sul tema decisivo dell'autonomia differenziata».Dopo giovedì 7 marzo, quando è fissato il primo incontro tra governo nazionale e governo regionale della Campania, «si definirà una piattaforma unitaria che dovrà diventare la base di discussione generale sui temi del federalismo per la riaffermazione dei valori dell'unità nazionale e di tutela piena degli interessi del Mezzogiorno».