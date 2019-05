Cgil, Cisl e Uil insieme a Napoli: «Ripartire dallo sviluppo»

Mercoledì 1 Maggio 2019, 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è poco lavoro a Napoli e nel Mezzogiorno. La cosa che preoccupa maggiormente è l'assenza di investimenti per creare lavoro di qualità». Così il segretario generale della Cgil di Napoli, Walter Schiavella, a margine della manifestazione organizzata da Cgil Cisl Uil in piazza del Gesù. «Da Napoli - ha detto Schiavella - vogliamo lanciare un forte grido di allarme e una forte mobilitazione che ci porterà il 22 giugno alla manifestazione nazionale sul Mezzogiorno che terremo a Reggio Calabria. Napoli e il Mezzogiorno debbono tornare al centro delle politiche di sviluppo del Paese». «L'economia può essere trainata da investimenti in infrastrutture materiali e immateriali e in politiche selettive di sostegno a quelle filiere capaci di creare occupazione di qualità e a quei settori, come il turismo, che vanno sostenuti con una politica organica e non da interventi spot. Determinante, in questo contesto, il ruolo delle istituzioni che non devono lasciare spazio alla litigiosità e alla voglia di protagonismo ma, al contrario, devono essere elemento fondamentale per la crescita del territorio», ha concluso il segretario della Cgil Napoli.«C'è tanta precarietà - ha affermato il segretario generale della Uil di Napoli, Giovanni Sgambati - soprattutto a Napoli. Pensiamo al mondo del turismo, al terziario, ma anche a tanti altri settori. Ecco perché il primo maggio rimane sempre non solo un giorno di celebrazione, ma un giorno di lotta per riaffermare quei valori del lavoro nei diritti. Quest'anno abbiamo messo insieme Europa, Mediterraneo, pace e integrazione. Coniugare questi elementi per noi è fondamentale. Il reddito di cittadinanza è una piccola risposta, ma non è con l'assistenza che si crea sviluppo. Dobbiamo ripartire dallo sviluppo, dalle possibilità di investimento perché senza il lavoro e la sua dignità questo paese non cresce».Un primo maggio importante - per il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini - «perché ci ricorda che il lavoro è la fonte fondamentale dell'unità del nostro Paese. In questo Paese c'è bisogno di lavoro, sul lavoro sono morte troppe persone. Le istituzioni sono con i lavoratori, per rivendicare, insieme ai sindacati confederali, rispetto, occupazione e sviluppo», ha concluso Panini.