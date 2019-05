«Io, precaria da 7 anni e offro lavoro a termine: ma che festa è questa?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 09:00

Una vita da precaria come tante. Da sette anni Stefania Mele è alle dipendenze del ministero del Lavoro (Anpal Servizi), il suo compito è aiutare chi cerca un'occupazione. Ma lei stessa non ha un posto fisso. «E andando avanti così spiega non lo avrò mai». Per lei, e per suoi seicento colleghi che da anni collaborano con le sedi distribuite sul territorio, il Primo Maggio ci sarà poco da festeggiare. Loro, esattamente come il popolo dei rider e come i tanti che contano i giorni alla scadenza dell'ennesimo contratto a termine, fanno fatica anche ad organizzarsi, a protestare, a manifestare: il lavoro liquido ha liquidato da tempo innanzitutto i loro diritti. Anche se molti non rinunciano al sindacato, sfilare non è certo la prima preoccupazione per chi non può fare un mutuo né organizzare una famiglia.«Io non sono sposata e non ho figli racconta Stefania - ho 46 anni e abito da sola nella casa che fortunatamente ho ereditato dai mio padre e mia madre: faccio parte di una generazione che vive molto grazie a quello che i genitori hanno creato in precedenza. E' frustrante? Certo. Ma è meglio della fame».