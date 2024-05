Primo maggio, De Luca: «Servono investimenti, bisogna creare lavoro sicuro al Sud»

«Nel giorno della Festa dei Lavoratori, fuori da ogni liturgia ed espressione retorica, ribadiamo il nostro impegno per il lavoro, in primo luogo per la sicurezza». Lo scrive sui social il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

«Ieri abbiamo sottoscritto, con tutte le parti sociali e i rappresentanti del partenariato della Regione Campania, un'intesa operativa per incentivare negli affidamenti pubblici quelle imprese che si impegnano a garantire standard per la sicurezza» continua il governatore.

«Ma il lavoro, per essere sicuro, soprattutto al Sud e in Campania, dev'essere innanzitutto creato, attraverso gli investimenti per aprire cantieri e riattivare la crescita economica. Per questo rinnoviamo la richiesta al governo per lo sblocco dei fondi di Coesione, necessari a riqualificare il nostro territorio e a creare lavoro sicuro e di qualità».