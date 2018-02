CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Febbraio 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 10:10

Piero De Luca è candidato per il Pd alla Camera nel maggioritario a Salerno e nel proporzionale a Caserta. In questa competizione (ma anche in questa intervista) dovrà fare sempre i conti con la presenza di un convitato di pietra: il governatore della Campania, suo padre Vincenzo De Luca. Ma lui è allenato. Persino nella breve scheda biografica che fa circolare punta su altri elementi forti. Scrive, con un pizzico di ironia: «È laureato con 110 e lode alla Federico II; ricercatore all'Università di Cassino, vincitore di concorso come docente universitario. È autore di numerose pubblicazioni e di due volumi di diritto comunitario. Parla correntemente francese e inglese (e parla correttamente perfino l'italiano, cosa oggi rara). Vive, da sempre, della sua professione e non di politica».«Punterò a dare risalto al modello amministrativo di Salerno, del quale mi sono sentito parte integrante, per il clima ho respirato da anni, per le battaglie in cui ho creduto e per le quali mi sono impegnato con passione».«È un metodo di rigore e trasparenza amministrativa, di attenzione ai problemi concreti della gente, della loro soluzione, con infrastrutture, trasporti, politiche sociali, riqualificazione urbana. È un modo di intendere la politica come servizio alla comunità. Poche chiacchiere e molti fatti».«Assolutamente no. Mi sento invece fortemente motivato e responsabilizzato. È un compito importante che cercherò di portare avanti con attenzione e umiltà, confrontandomi con le realtà del territorio, in piena sintonia. È una provincia nella quale ho già svolto attività civiche e politiche in occasione del referendum».«Innanzitutto penso, e lo dico senza imbarazzo, che il governatore De Luca sia giudicato a sinistra e a destra come il migliore amministratore pubblico che abbiamo oggi in Italia. Lo rivendico con grande orgoglio, come campano e come italiano».