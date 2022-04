Procida capitale della cultura 2022, De Luca: «Un modo per trasmettere valori universali»

«Procida Capitale della cultura è una grande e bella occasione per proporre l'immagine di Procida, della Campania, ma anche per proporre l'immagine dell'Italia intera in un momento difficile della storia d'Europa». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al suo arrivo a Procida per la cerimonia di inaugurazione di Procida Capitale italiana della cultura 2022.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Procida capitale della cultura, ciechi e ipovedenti potranno seguire... L'EVENTO Procida capitale della cultura italiana 2022, un'altra idea di... LA CULTURA Procida capitale della cultura 2022, Cigl: «Offre un'altra...

«Quando con il Comune di Procida abbiamo immaginato la candidatura - ha aggiunto De Luca - ovviamente era un altro tempo, non avevamo le immagini di guerra e delle tragedie davanti agli occhi. Ma questa è un'occasione per trasmettere da questa piccola isola valori universali, sperando che si imbocchi la strada della pace, della distensione e della sospensione di questa guerra atroce che sta entrando nella nostra vita».