Procida capitale della cultura: il sostegno di Uil Campania

«La cultura, le tradizioni e la tipicità degli antichi borghi dei pescatori, la bellezza delle spiagge nere con la sabbia vulcanica, tutto mette Procida nelle condizioni di diventare capitale italiana della cultura per il 2022», è quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania che, insieme alla segreteria e alla sua organizzazione, sostengono la candidatura dell'«isola di Arturo» per questo ambito traguardo.

L'isola, che è stata scenario di numerosi film, tra cui il Postino , interpretato dall'amatissimo Massimo Troisi, prima della sua scomparsa, presenterà il suo progetto dal titolo «la cultura non isola» per lo step importante dell'audizione delle dieci città finaliste che si terrà a gennaio. «Noi facciamo il tifo per Procida, dice Sgambati, anche perchè Procida capitale della cultura italiana, significherebbe tenere accesso un faro importante di attività ed azioni economiche e sociali, necessarie più che mai in un'isola del Mediterraneo e del Meridione.»

