Procida Capitale, Nappi: «I conti non tornano»

«Se la logica seguita da De Luca e i suoi è quella di destinare finanziamenti agli amici, come avvenuto qualche giorno fa per uno degli eventi di «Procida Capitale», costato 44mila euro di denaro pubblico, capiamo perché non ci troviamo con i conti. Continua a ripetere che la Regione ha investito 15 milioni di euro per «Procida Capitale», ma la risposta in aula a una mia interrogazione formale sul reale volume dei fondi, si è fermata a circa 9 milioni complessivi. All'appello ne mancano sei.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Procida 2022, Festa della Musica dei Giovani: omaggio a Concetta... LA MOSTRA Procida 2022, artisti da 21 Paesi del Mediterraneo per raccontare il... LA RASSEGNA Procida 2022, parlano gli archivi: la storia dell’isola tra...

«Dica ai campani che fine hanno fatto i loro soldi». Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.