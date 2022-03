Procura della Repubblica di Napoli, Melillo: «Gli obblighi morali prescindono dalle difficoltà»

«La credibilità della magistratura si gioca sulla sua capacità di caricarsi sulle spalle il peso della responsabilità per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, della durata del processo, dell'effettività delle garanzie. Sono questioni che la magistratura non può considerare come altro da sé o condizionate alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. Sono obbligazioni morali e giuridiche che prescindono dalle difficoltà».

Così Giovanni Melillo, procuratore capo della Repubblica di Napoli, in occasione della presentazione del bilancio sociale 2020-2021 della Procura della Repubblica partenopea. Melillo ha evidenziato inoltre che «l'idea stessa del controllo sulla macchina giudiziaria non può proseguire sulla strada della moltiplicazione degli adempimenti burocratici e della misurazione della compiutezza degli adempimenti ma deve invece imboccare la strada del controllo di gestione, controllo che esalta la responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari».

Il bilancio sociale, giunto alla sua seconda edizione, è stato redatto con la collaborazione dell'Università Federico II che ha fornito un supporto metodologico per la costituzione del documento. «La realizzazione di questo documento - ha detto il rettore, Matteo Lorito - costituisce un ulteriore esempio di collaborazione e di sinergia tra istituzioni e nasce per presentare alla comunità l'impatto che l'attività della Procura, anche con la collaborazione delle Università e degli enti territoriali, ha avuto, in questi due anni terribili, e sta avendo sulla vita dei cittadini». Il bilancio - come spiegato dal professore Paolo Ricci - contiene molteplici dati che spaziano dalla capacità di risposta alla domanda di giustizia in termini di contenzioso fino ad arrivare al costo medio delle intercettazioni ed è anche la fotografia nel tempo dei risultati che gli uffici giudiziari hanno conseguito e di quelli che sono ancora da raggiungere nel futuro.