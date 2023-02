"Professione Italia": a Napoli nasce la rete di professionisti per interscambi di lavoro

Nasce la sezione napoletana dell'Associazione “Professione Italia”, rete di professionisti vicini alla coalizione di centrodestra in larga espansione in tutto il territorio nazionale, che si riconosce nei valori della tradizione moderata, liberale e nazionale, accomunati dall’intento di mettere a disposizione le diverse competenze per creare opportunità di interscambio professionale, oltre a promuovere attività di studio ed avviare proposte legislative nell’interesse generale delle libere professioni, non solo ordinistiche, e della intera collettività.

La presidenza della sezione partenopea è stata affidata con consenso unanime dell’assemblea costitutia all’avvocato Fabio De Maria, che nel prossimo triennio sarà affiancato dal vicepresidente Gabriele Esposito, dal segretario Daniela Di Casola e dal tesoriere Alessandro Adamo.

Il Consiglio direttivo sarà composto da Gian Vittorio Sepe, Federico Pellegrino, Massimiliano Cuosta, Cristoforo Corvino, Paola Emblema e Daniele Barbato.