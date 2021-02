Professioni autonome, l'assessore Pagano incontra una delegazione di lavoratori

In previsione di «una futura e proficua collaborazione», l'assessore alle politiche del lavoro del Comune di Napoli, Giovanni Pagano, ha incontrato una delegazione di referenti del Mga - Sindacato Nazionale Forense, del Comitato professioni tecniche, dell'Anai - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, della Fnpi - Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane e dell'Associazione Movimento SeiLuglio.

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di dare «maggiore sostanza» alle tutele nell'ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il mondo delle professioni autonome, avviando i lavori per un nuovo protocollo d'intesa che possa dare «maggiore stimolo» alla definizione di una più compiuta disciplina dell'equo compenso, sia in termini di operatività concreta, sia in termini di completamento della effettiva tutela dei professionisti, non ultimo sostenendoli e affiancandoli anche nelle lotte per il perfezionamento delle forme di ammortizzatori sociali a loro dedicate.

«Nonostante quest'incompletezza sia talvolta colmata da leggi regionali più o meno avanzate - ha detto Pagano - credo che sia importante lavorare in sinergia con le rappresentanze di queste categorie anche a un diverso livello di prossimità istituzionale, al fine di poter raccogliere tutte le istanze ed implementare le forme di tutela nell'ambito di una più equa disciplina delle politiche per il lavoro».

