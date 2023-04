Progettare la città con lo sguardo al femminile

La città occidentale, analizzata da Georg Simmel nei primi anni del Novecento, approcciava alla modernità densamente intrisa della differenziazione tra cultura oggettiva propria dell’universo maschile e cultura soggettiva propria della donna; quella differenziazione che, secondo Marianne Schnitger, era funzionale a limitare la partecipazione della donna alla vita pubblica. Ella già coglieva un grande limite della morfologia della città moderna: l’assenza del corpo femminile e del suo sguardo. Poi venne il tempo in cui fu Simone de Beauvoir, nel 1949, a ricordare che l’uomo era ancora il soggetto, la donna era l’altro nel tempo e nello spazio di una città che ancora regge il femminile solo nel suo essere un sostantivo, in molte lingue: ville, city, stadt, cidade, ciudad. È l’anno 2020 quando Caroline Criado Perez pubblica Invisibili. Come il mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano, spiegando che la progettazione e il governo della città, privi della consapevolezza della diversità tra sessi, si traducono automaticamente in spazi pubblici al maschile.

Eppure, è assolutamente possibile riprogettare una città a partire dallo sguardo al femminile. Ne è un esempio il progetto Città delle donne lavoratrici (Frauen werk stadt), realizzato a Vienna tra il 1995 e il 1997; nella sostanza si tratta di una città nella città organizzata in funzione della gestione dei tempi della donna che lavora e si prende cura della casa e di chi la abita. È la concretizzazione del concetto di “città dei 15 minuti”, che consente l’accesso a tutti i servizi fondamentali nell’arco di un quarto d’ora a piedi.

Segue questo modello anche il progetto Ville du quart d’heure, in fase di implementazione ad opera di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi.

Pure a Milano sembra definirsi la volontà politica di superare il modello di città novecentesca, che organizza e separa gli spazi urbani in base alle attività: il nodo nevralgico del lavoro, i quartieri dormitorio, i luoghi del loisir. Del resto, l’esistente prototipo di governo dell’urbano, quello novecentesco appunto, è stato duramente scalfito dalla crisi sanitaria determinata dalla pandemia, mostrando la sua inefficacia proprio nella disgiunzione funzionale della città.

È pur vero che cambiando le città non si cambia automaticamente la società, come precisa Leslie Kern, autrice di Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World, ma è comunque necessario ridefinire le priorità nel governo dello spazio urbano. Lo è soprattutto in considerazione delle stime ufficiali che prevedono due prospettive: 1) le aree urbane dovrebbero ospitare il 60% della popolazione mondiale entro il 2030; 2) l’espansione urbana dei prossimi 10 anni riguarderà per il 95% Paesi in via di sviluppo, dove – come è noto – le condizioni sociali, culturali ed economiche delle donne sono spesso fortemente precarie. Lo è, inoltre, anche rispetto ai tassi di disoccupazione prodotti dalla pandemia: in Italia il 98% è tragicamente rappresentato da donne, che peraltro fino all’inizio del 2020 componevano solo il 42% del totale di occupati e pur sempre assoggettate al gender pay gap mondiale, che ancora si attesta intorno al 20%.

La declinazione delle misure a favore dell’occupabilità femminile previste nel PNRR implica necessariamente analisi e valutazioni intersezionali, che tengano conto delle cause multifattoriali delle diseguaglianze socio-economiche. È tensione reale alla parità di genere un intervento concreto e fattibile sugli spazi di città e sui servizi essenziali; è miope la logica di interventi verticistici che non dialogano con le realtà territoriali in termini di co-progettazione. A partire da Napoli e dallo sguardo delle donne, i Centri di Ricerca CARE e DIE dell’Università Suor Orsola Benincasa, con il Ciclo di seminari La città come comunità educante, provano a interresse un confronto interdisciplinare e intersezionale per promuovere interventi che contemplino reali sinergie tra università, istituzioni e territori. Del resto Frauen werk stadt nasce da una ricerca sulla segregazione di genere a Vienna –come spiega Eva Kail, specializzata nella cosiddetta urbanistica femminista – e da un fondamento teorico: eyes on the street (occhi sulla strada) di Jane Jacobs.