Proiettile in busta chiusa al sindaco di Pomigliano: «Non mi fermeranno»

«Certo il clima che si sta creando in città non aiuta ma io andrò avanti ovviamente». Gianluca Del Mastro, nuovo sindaco di Pomigliano del laboratorio M5S-PD da settembre, risponde così al nostro giornale dopo aver ricevuto una lettera intimidatoria contenente un proiettile di calibro 38.

La lettera è giunta a mezzo posta in municipio, ieri. L'hanno aperta i dipendenti comunali: «Dimettiti, stammi a sentire», la minaccia contenuta nella missiva. Intanto è in corso una riunione d'urgenza in municipio sul grave episodio. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Pomigliano.

