La promessa del neocommissario: «Napoli-Bari in 2 ore e 40 a fine 2023»

«Stiamo finendo l'apertura dei cantieri e allo stesso tempo tarando la chiusura dei lavori per il collegamento diretto in alta velocità Napoli-Bari, obiettivo è a dicembre 2023 per attivare la linea in 2 ore e 40, primo step delle due ore finali». Lo ha detto Roberto Pagone, neocommissario per la ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari in conferenza stampa a Napoli.

«Tra fine 2026 e metà 2027, perché abbiamo avuto qualche ritardo su ultimi due lotti per completamento, chiudiamo tutto - - ha detto Pagone - quindi parliamo di un'opera che si sta concretizzando. Nel 2023 concludiamo i due lotti lato Campania e i due lotti lato Puglia, questi insieme alla stazione già operativa di Afragola consentono di anticipare il collegamento Napoli-Bari al 2023. Poi i lotti intermedi devono essere completati, quindi nel 2023, avremo il collegamento diretto Napoli-Bari in circa 2 ore e 40'-45', appena saranno completati i lotti intermedi si arriverà all'obiettivo delle due ore».