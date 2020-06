Pronto soccorso ai privati, i sindaci del Napoletano in rivolta per lo stop

Centri di prima assistenza: scade la proroga e ritorna lo spettro della chiusura. Sono ore di malumore palpabile tra i residenti dell'area vesuviana e di quella a nord di Napoli, oltre mezzo milione, che fanno riferimento alle strutture convenzionate private Villa Trusso di Ottaviano, clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà di Casoria e Villa dei Fiori di Mugnano che potrebbero ritrovarsi a fare i conti, dal prossimo 1 luglio, con la chiusura dei cosiddetti punti di emergenza/urgenza. L'Asl Napoli 3 Sud ha provveduto in anticipo a inoltrare comunicazione alle due cliniche dell'area vesuviana di interrompere salvo diverse disposizioni regionali le prestazioni sanitarie di prima assistenza alla scadenza della proroga concessa dalla Regione una settimana prima di Natale 2019. Più cauta e attendista l'Asl Napoli 2 Nord, che alle strutture che ricadono nel territorio di propria competenza non ha ancora inoltrato avvisi ufficiali. Di certo, un rospo difficile da ingoiare in un territorio così densamente popolato e dove gli ospedali dotati di pronto soccorso - in particolare Frattamaggiore e Nola - sono lontani e spesso sovraffollati.

«Non avevamo alcun dubbio che il problema fosse stato soltanto rinviato di mesi. Ci auguravamo però che nel frattempo qualcuno dei politici, che pure mostrò interesse alla situazione, prendesse l'iniziativa per fare definitiva chiarezza sul futuro di quei servizi. Siamo alle solite, con una programmazione sanitaria sempre incerta e approssimativa che non riesce a offrire la garanzie giuste ai cittadini, sempre più bisognosi invece di risposte in termini di assistenza», affermano, a Casoria, alcuni esponenti dell'associazionismo unendosi al grido d'allarme lanciato l'altro giorno dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. «Noi ci opporremo, come abbiamo fatto anche in passato, quando ci dissero che il problema era stato risolto e invece era solo l'ennesimo inganno di una Regione che taglia i fondi, cancella i servizi e danneggia i cittadini», sottolinea Capasso. Pronti alla levata di scudi anche amministratori e organizzazioni di tutela dei diritti del malato, per scongiurare una chiusura già annunciata da qualche anno e che doveva partire dal 1 gennaio scorso. Poi la Regione, appunto, fece parziale dietrofront e assegnò una proroga di sei mesi. In realtà neanche stavolta è escluso che in extremis possa essere accordato altro tempo, in considerazione dell'emergenza Covid-19. A confermarlo è anche il consigliere regionale pd Mario Casillo, il più votato in assoluto alle ultime elezioni. «Gli uffici stanno provvedendo», dice il politico di maggioranza che ha la roccaforte del suo elettorato proprio nell'area vesuviana. Ma la proroga non è la soluzione gradita. Per molti sa tanto di minestra riscaldata. «C'è la scadenza elettorale alle porte e la maggioranza ha tutto l'interesse a non creare malumori nella popolazione sottolineano alcuni esponenti del centrodestra casoriano Ma non è così che si programma e si amministra: non vogliamo altri rinvii ma un provvedimento definitivo, e subito, che garantisca il servizio per queste strutture private che svolgono una funzione importantissima evitando che in questi territori l'assistenza sanitaria vada al collasso».



La questione sta suscitando una diffusa mobilitazione tra i cittadini, scontenti delle possibili alternative alla chiusura dei centri di prima assistenza. La Regione infatti punterebbe a tamponare l'emergenza con i medici di famiglia. L'obiettivo è coinvolgere questi ultimi con l'attivazione delle cosiddette aggregazioni funzionali territoriali (Aft) garantendo l'apertura degli studi medici almeno dodici ore al giorno. Ma questo, secondo molti, rappresenta un discorso molto riduttivo in termini di efficienza ed efficacia rispetto a una prestazione di urgenza che prevede anche indagini diagnostiche approfondite che sicuramente non sono effettuabili, almeno non ancora, negli studi dei medici di famiglia.