Prossime elezioni regionali Campania 2025, Tajani: «Ho già in testa i nostri nomi»

«Noi abbiamo tantissimi nomi che possiamo offrire ai nostri alleati. Faremo i nostri nomi, già ne ho qualcuno in testa. Vedremo cosa fare».

Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in merito alle elezioni regionali in Campania previste nel 2025, parlando a margine di un'iniziativa della Confsal a Napoli.

«Sicuramente le proposte che faremo - ha aggiunto - saranno proposte vincenti, di alto profilo, di grande consenso sul territorio. Forza Italia uscirà rafforzata dalle elezioni europee - ha sottolineato il segretario - perché siamo in crescita non soltanto in Campania, ma in tutta Italia, e quindi credo che sia giusto essere parte determinante per la scelta del candidato».