L'ira dei Navigator della Campania: è braccio di ferro con il governatore

Martedì 23 Luglio 2019, 07:00

I vincitori della selezione rivendicano l'assunzione, così come era previsto dal bando per i Navigator. Ma il governatore De Luca ribadisce il suo no a quella che ritiene una porcheria politica e un serbatoio di precariato. I 471 idonei hanno manifestato ieri mattina dinanzi alla sede della Regione.«Candidati, vinci, ma se sei campano niente lavoro», era lo slogan sui cartelli dei manifestanti.