Napoli, il consigliere Esposito (Pd) resta dieci minuti in silenzio per protestare contro il sindaco assente

Prende la parola per l'articolo 37 e decide di restare in silenzio per il tempo che da regolamento gli spetta. È la protesta “silenziosa” del consigliere comunale Pd di Napoli, Aniello Esposito, contro l'assenza in aula del sindaco, del vicesindaco e la «scarsa partecipazione» in sala dei colleghi consiglieri

Terminati i dieci minuti, la presidente del consiglio comunale, Enza Amato, ha dato la parola alla consigliera Iris Savastano che era prenotata.