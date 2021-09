Campania, ecco lo psicologo di base; De Luca: «Avanti con la legge»

«Ribadisco l'impegno della Regione Campania a proseguire sulla linea tracciata dalla legge regionale che istituisce il servizio di psicologia di base e pensiamo di avviare anche un lavoro di convenzioni e di assunzioni presso la sanità pubblica di centinaia di giovani psicologi, in un momento nel quale la figura dello psicologo non è superflua perché abbiamo situazioni di grande sofferenza soprattutto nell'area giovanile dopo un anno e mezzo di sofferenza Covid». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Salerno per un incontro pubblico organizzato dall'Ordine degli psicologi della Campania.

APPROFONDIMENTI LE REAZIONI Green pass obbligatorio, De Luca dice sì: «Anzi,... LA POLITICA Abusivismo, De Luca incontra il sindaco Natale: «Ritira le... LE ELEZIONI De Luca e la rivoluzione della Sanità: «Investimenti da...

De Luca ha ricordato che «la Regione ha approvato una legge per istituire il servizio di psicologia di base che prevede la possibilità di convenzionare nei distretti sanitari, affianco ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, anche gli psicologi. Questa legge della Regione è stata impugnata dal Governo nazionale, ci sarà la discussione presso la Corte Costituzionale credo il 29 ottobre. Ovviamente noi riteniamo che siano superate le eccezioni fatte dal Governo, anche perché gli ultimi provvedimenti presi per il Covid prevedono servizi di sostegno, soprattutto ai giovani, sul piano psicologico dopo un anno e mezzo di pandemia».