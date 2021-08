Pulizia spiagge a Napoli, Bassolino: «Bene l'iniziativa dei disoccupati»

«I disoccupati del Movimento 7 Novembre puliscono, su diverse spiagge libere, il litorale da San Giovanni a Teduccio a Bagnoli. È una iniziativa che merita doverosa attenzione. Indipendentemente dalle candidature e dalla campagna elettorale questa scelta è di grande rilievo, si ricollega alla migliore tradizione delle lotte sindacali ed in particolare agli scioperi alla rovescia che ebbero in Giuseppe Di Vittorio un grande punto di riferimento».

Lo scrive su Facebook il candidato sindaco Antonio Bassolino. Secondo Bassolino «si cerca così con intelligenza di spostare la vertenza dallo scontro sociale ad una proposta di sviluppo utile alle popolazioni. Da tempo è aperto in Prefettura un tavolo di confronto con la partecipazione delle istituzioni e i rappresentanti del movimento per verificare la possibilità di attività formative per disoccupati di più lunga durata. È una questione sempre attuale in un'area come quella napoletana e meridionale in cui il mercato del lavoro è molto ingessato e domanda e offerta spesso non si incontrano. Per questo iniziative di lotta così propositive e mature sono un contributo serio alla riflessione dei soggetti che partecipano al tavolo interistituzionale».

«Naturalmente vertenze tanto impegnative e difficili non possono essere cavalcate in modo strumentale in campagna elettorale. Sarà il prosieguo del confronto al tavolo in Prefettura a tracciare il percorso più opportuno e possibile. Ma intanto è bene che tutte le forze ed energie politiche guardino con occhi positivi all'iniziativa sapendo che la prossima amministrazione comunale e il nuovo sindaco dovranno impegnarsi molto anche in questo campo, in piena collaborazione con la Regione Campania e con il governo nazionale», conclude Bassolino.