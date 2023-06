Il fermo dell’europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino, il suo lungo interrogatorio con il giudice istruttore belga Michael Claise e in serata la decisione dello stesso giudice di lasciare il coordinamento delle indagini. Il caso Qatargate si arricchisce di nuovi, e inaspettati, sviluppi. Partiamo dalla fine, e cioè dalla decisione del giudice Claise di rinunciare alla guida dell’inchiesta sullo scandalo giudiziario che ha coinvolto il Parlamento europeo per presunte tangenti arrivate dal Qatar allo scopo di condizionare la politica europea.

Una decisione, quella del giudice presa «in via cautelare», «per consentire alla giustizia di continuare serenamente il suo lavoro» e «per mantenere una necessaria separazione tra vita privata e familiare e responsabilità professionali», fanno sapere dalla procura federale. Nel dossier «di recente sono comparsi alcuni elementi» che «potrebbero sollevare alcune domande sul funzionamento oggettivo dell’indagine».

E questo è un passaggio che tinge di giallo la vicenda. Tuttavia, precisa in una nota la procura federale, la decisione del giudice di lasciare il fascicolo è stata presa «nonostante l’assenza di elementi effettivi che possano mettere in dubbio la correttezza di ogni persona coinvolta e il lavoro sostanziale che lo stesso giudice e gli inquirenti hanno svolto in questo caso». Sarà a questo punto un altro giudice istruttore, già più volte intervenuto in precedenza nel caso, ad assumere la direzione delle indagini.



Proprio ieri il giudice istruttore Claise aveva a lungo interrogato l’europarlamentare del Pd, in stato di fermo a Bruxelles a pochi giorni dalla revoca degli arresti domiciliari decisa dalla Corte d’Appello di Napoli. Claise avrebbe dovuto decidere oggi se convalidare il fermo di Cozzolino o disporne il rilascio. L’ex assessore regionale, che il 15 giugno scorso era tornato libero dopo circa quattro mesi agli arresti domiciliari, ha affrontato il faccia a faccia rispondendo a tutte le domande del giudice.

«L’onorevole Cozzolino ha risposto contestando gli addebiti e ricostruendo nel dettaglio la sua attività parlamentare sui dossier del Marocco e del Qatar - hanno chiarito gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de Beco, difensori dell’europarlamentare -. Resterà a disposizione dell’autorità belga per il prosieguo delle attività investigative che continueranno già domani (oggi per chi legge, ndr), come prevede il codice di istruzione belga, con un nuovo interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria».

L’interrogatorio dell’eurodeputato Andrea Cozzolino si è svolto nei locali dalla procura federale di Bruxelles. Era stata proprio la disponibilità di Cozzolino a sottoporsi al colloquio con il giudice istruttore, annunciata nei giorni scorsi dai suoi avvocati, una delle motivazioni alla base della decisione con cui, giovedì scorso, la Corte d’Appello di Napoli gli aveva revocato gli arresti domiciliari. Contestualmente la giustizia belga aveva revocato la segnalazione di Cozzolino sul Sistema di Informazione Schengen (il SIS) attraverso il quale vengono segnalate, tra l’altro, le persone ricercate dalla polizia.



Cozzolino è indagato a Bruxelles per presunta corruzione internazionale. Secondo gli inquirenti belgi, dal primo gennaio 2018 al 15 luglio 2022 avrebbe «indebitamente ricevuto, per conto del governo del Marocco, verosimilmente da tale Atomun, denaro per esercitare le sue funzioni parlamentari europee in modo da favorire gli interessi del Marocco all’interno del Parlamento Europeo». Questa ipotesi d’accusa vede coinvolto Cozzolino in qualità di componente del Parlamento Europeo, presidente dal 2019 della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e co-presidente della Commissione Parlamentare Congiunta Euro-Marocchina, oltre che per il suo ruolo di componente della Commissione speciale Pegasus.

Dopo l’interrogatorio di Cozzolino, che ha respinto ogni addebito e fornito chiarimenti e spiegazioni, e dopo la decisione del giudice di istruttore di rinunciare alla guida delle indagini, il caso Qatargate continua a tenere alta l’attenzione. È sempre di ieri, inoltre, la notizia che Eva Kaili, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo anch’ella coinvolta nell’inchiesta belga sulle presunte tangenti dal Qatar, ha fatto causa allo stesso Parlamento ipotizzando una violazione della sua immunità parlamentare perché sarebbe stata spiata dai servizi segreti nel periodo in cui ha partecipato alla Commissione Pegasus.