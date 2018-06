Qualiano, parte l'era De Leonardis: il neo sindaco insediato ufficialmente

Giovedì 28 Giugno 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 12:39

Insediamento in municipio per il neo sindaco Raffaele De Leonardis, sostenuto dai partiti del centrodestra e da un nugolo di liste civiche. Ieri la cerimonia di proclamazione, alla presenza di tantissimi cittadini: sostenitori, ma anche tanti esponenti politici, di maggioranza e opposizione, che hanno formulato gli auguri di rito al sindaco eletto lo scorso 23 giugno. De Leonardis ha indossato per la prima volta la fascia tricolore e preso possesso dell'ufficio che fino a qualche giorno fa era occupato da Ludovico De Luca, battuto con uno scarto di seicento voti.«Tra qualche giorno ufficializzeremo i nomi dei nuovi assessori - ha esordito il primo cittadino di Qualiano - Sarà una squadra di governo composta esclusivamente da nostri concittadini, per metà tecnica e per metà politica. In questa terra vivono e lavorano persone estremamente competenti, qualificate, delle vere e proprie eccellenze. Sceglierò tra i professionisti del territorio, ma anche tra i candidati che per un soffio non sono riusciti a guadagnarsi uno scranno in Consiglio comunale».