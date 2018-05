Domenica 27 Maggio 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 15:15

QUALIANO - Denuncia un'aggressione subita stamani, durante un'iniziativa politica in vista della tornata elettorale del 10 giugno, il sindaco di Qualiano Ludovico De Luca. I fatti si sarebbero verificati in piazza Rosselli, intorno alle 12. Il primo cittadino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito da un candidato del centrodestra, che si sarebbe scagliato contro dopo un battibecco. L'uomo sarebbe stato fermato da alcuni sostenitori e simpatizzanti di De Luca, in campo con una coalizione del centrosinistra. «Ho riconosciuto il mio aggressore - dice De Luca - in quanto candidato con il mio avversario Raffaele De Leonardis».