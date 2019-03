Napoli, teatro ospitato gratis nei locali del Comune: le accuse dei cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Marzo 2019, 07:00

Esposto alla Corte dei Conti per presunto «danno erariale» nei confronti del Comune contro l'associazione «La giostra», che da tre anni occupa senza alcun titolo un immobile di proprietà di Palazzo San Giacomo in via Speranzella 81, ai Quartieri Spagnoli, utilizzandolo come teatro. La segnalazione finita sulla scrivania del procuratore regionale Michele Oricchio, con data 21 febbraio, è stata sottoscritta da una cittadina, Brunella Cassese, che ripercorre, nell'esposto, le varie fasi di una storia kafkiana che ha avuto inizio il 15 maggio 2016.