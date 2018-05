Lunedì 21 Maggio 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 19:25

Non demorde Massimo Carandente Giarrusso, il candidato sindaco del centrodestra escluso dalla tornata elettorale del 10 giugno poiché ritenuto incandidabile. I legali dell'esponente dell'ala moderata di Quarto, sostenuto tra gli altri da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, hanno depositato stamani il ricorso al Consiglio di Stato. Nei giorni scorsi Giarrusso e le sei liste a lui collegate avevano incassato la bocciatura della commissione elettorale di Pozzuoli e una successiva sconfitta in sede di Tar. Quella del Consiglio di Stato è l'ultima carta per l'ex sindaco di Quarto, escluso dalla corsa alla poltrona di primo cittadino per fatti risalenti al 2013, periodo in cui fu sciolto per mafia il municipio flegreo.