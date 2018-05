Mercoledì 23 Maggio 2018, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 19:20

Massimo Carandente Giarrusso, candidato sindaco del centrodestra nel comune di Quarto, è definitivamente fuori dalla competizione elettorale del 10 giugno. Anche il Consiglio di Stato ha infatti bocciato il ricorso presentato dall'esponente del polo moderato e dalle sei liste, tra cui Forza Italia e Lega, che lo sostenevano in campagna elettorale. Giarrusso, come già sancito nei giorni scorsi dalla sotto commissione elettorale di Pozzuoli e successivamente dal Tar, è incandidabile, per fatti risalenti al periodo dello scioglimento (per infiltrazioni della criminalità organizzata) del comune flegreo, avvenuto nel 2013.