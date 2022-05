Question time, venerdì si riunisce il consiglio regionale della Campania

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 6 maggio 2022 dalle ore 11 alle 13 per il question time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Stato dell’arte dello screening dell’infezione attiva da Hcv (Hepatitis C Virus)”, presentata dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, e diretta al presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, al quale sono rivolte anche le interrogazioni della consigliera Bruna Fiola (Pd) sui “Chiarimenti in merito all’attivazione del percorso nascita e potenziamento attività dei consultori familiari” e “Chiarimenti in merito al percorso assistenziale-abilitativo ottimale per la presa in carico dei bambini con disturbi dello spettro autistico ed, in generale, sulle problematiche della neuropsichiatria infantile”; della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) sulla “Apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-Code per attività di valorizzazione dei beni culturali e promozione dell’offerta turistica in Campania” e del consigliere Gennaro Saiello (M5S) sulla “Stabilizzazione del personale precario della sanità assunto durante la pandemia da Covid19”.

Inoltre, verranno discusse le interrogazioni del consigliere Severino Nappi (Lega) sulla “Installazione dei pannelli fotovoltaici e termici sugli immobili di proprietà della Regione, dei Comuni e delle Asl ” all’assessore regionale alle attività produttive, Antonio Marchiello, al quale è rivolta anche l’interrogazione a firma del capogruppo di Fdi Michele Schiano Di Visconti sull’”Accordo Gesac s.p.a. per escludere dagli incentivi i lavoratori che fruiscono dei congedi parentali per assistere i propri figli in caso di malattia, dei permessi previsti dalla Legge 104 per assistere disabili gravi e dei permessi in caso di infortuni sul lavoro”.

Saranno discusse, altresì, le interrogazioni del consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, sulla “Riduzione della sanzione per infrazione sullo smaltimento dei rifiuti” e sulle “Attività per prevenire carenze idriche nel periodo estivo” indirizzate all’assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, e del consigliere Maurizio Petracca (Pd) sulla “Nomina dei segretari del Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia” all’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo.