Quinta giornata nazionale Rsu, Romano (Cisl scuola): «Bene rinvio ma ora assunzioni e sicurezza per tutti»

Siamo d’accordo con il rinvio delle lezioni al 24 settembre. Ma ora servono, e subito, assunzioni per garantire la didattica e assicurare il percorso di formazione, e massima sicurezza per tutto il personale e gli alunni. Queste sono le priorità per le quali continueremo a batterci in questi giorni, affinché l'inizio dell'anno scolastico apra una fase nuova per tutti gli istituti e rafforzi la concertazione con le organizzazioni sindacali per una collaborazione organica dalla quale non si può prescindere se si ha a cuore la centralità della scuola per il futuro del Paese





LEGGI ANCHE Campania, De Luca: «Rinvio riapertura scuole al 24 settembre»



Così Maria Romano, segretaria generale della Cisl Scuola di Napoli, nel corso della V Giornata nazionale delle Rsu, il tradizionale appuntamento dell'organizzazione che si tiene ogni anno alla vigilia dell'avvio delle lezioni. All'incontro, promosso di intesa con l'ente di formazione IrsefIrfed, hanno preso parte in video conferenza oltre 200 rappresentanti sindacali eletti nei singoli istituti e i terminali associativi, che hanno approfondito le funzioni ad essi affidate dalla contrattazione, alla luce delle nuove disposizioni emanate nell'ambito delle azioni di contrasto all'epidemia da Covid-19. Cosìsegretaria generale della Cisl Scuola di Napoli, nel corso della V Giornata nazionale delle Rsu, il tradizionale appuntamento dell'organizzazione che si tiene ogni anno alla vigilia dell'avvio delle lezioni. All'incontro, promosso di intesa con l'ente di formazione IrsefIrfed, hanno preso parte in video conferenza oltre 200 rappresentanti sindacali eletti nei singoli istituti e i terminali associativi, che hanno approfondito le funzioni ad essi affidate dalla contrattazione, alla luce delle nuove disposizioni emanate nell'ambito delle azioni di contrasto all'epidemia da Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA