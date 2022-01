Quirinale, Castiello (Lega): «Casellati scelta giusta, sbagliato insistere su Mattarella»

«E’ un onore per noi del centrodestra indicare Maria Elisabetta Casellati, la seconda carica dello Stato, per il Quirinale, che come donna sarebbe la prima, dimostrando con i fatti e non a parole di valorizzare la presenza femminile nelle istituzioni»: è la posizione di Pina Castiello, deputata campana della Lega.

«Dal momento che parliamo della vice di Mattarella, il quale ha più volte ribadito di non essere disponibile a un bis, sarebbe una scelta istituzionale e insistere sul nome dell’attuale presidente è soltanto uno sgarbo da parte di alcune forze politiche» conclude Castiello.