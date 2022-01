Quirinale, Mattarella presidente bis: gli auguri di Napoli al presidente

«Buon lavoro Presidente», è il messaggio lanciato sui social dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto immediatamente dopo il lungo applauso che ha sancito la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale, che ha ottenuto 759 voti, risultando così il secondo Capo dello Stato più votato della storia, dopo Sandro Pertini, che resta al primo posto con 832 consensi. A intervenire anche il governatore Vincenzo De Luca, che la definisce «una scelta di serenità e di stabilità per il Paese. Una scelta di garanzia per il prestigio internazionale dell'Italia. Una scelta di saggezza e responsabilità. Rivolgiamo al Presidente Mattarella i più cordiali auguri di buon lavoro», dice il presidente della Regione Campania.

«Sono molto contento ed orgoglioso. È la figura di altissimo profilo istituzionale che, fin dal primo momento, ho auspicato e sostenuto per andare a ricoprire questo ruolo», la dichiarazione del senatore Vincenzo Presutto, del Movimento 5 Stelle. «Mattarella esempio per la politica. La sua disponibilità è per tutte le forze politiche un monito a lavorare in silenzio per il bene dei cittadini»: così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale del M5S Valeria Ciarambino. «La nuova elezione di Sergio Mattarella è una scelta di responsabilità per il Paese, che ci ritrasmette il senso delle istituzioni dopo giorni particolarmente difficili» fa notare la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.