Quota 100, boom di uscite a Napoli e il Comune corre ai ripari

Mercoledì 31 Luglio 2019, 08:30

La corsa contro il tempo è di questi minuti ed è perfino banale parlare di carica dei 300. Perché sono tanti, numero più numero meno, i nuovi dipendenti che il Comune di Napoli sta provvedendo ad assumere da ieri per tamponare la falla creata dalle circa 1.300 uscite nel proprio organico previste entro settembre. Seicento per scadenza normale dell'attività lavorativa, 700 per Quota 100, la cui prima finestra utile si apre proprio domani, giovedì 1 agosto. Non è facile calcolare quanti saluteranno uffici e scrivanie proprio nelle prossime 24 ore ma l'esodo è annunciato e visti i tempi e la solerzia nella presentazione delle domande (circa 7mila quelle presso la sola Direzione Inps della Città metropolitana) ipotizzare qualche ripensamento appare decisamente fuori luogo.