Raffaele Del Giudice contro de Magistris: «Non sono un traditore, io vittima del fuoco amico»

Raffaele Del Giudice, il sindaco Luigi de Magistris - in un'intervista al Mattino - ha definito una scelta trasformista la sua decisione di candidarsi nelle liste a sostegno di Manfredi.

«Ho profondo rispetto umano e istituzionale per il sindaco. Gli sono vicino umanamente, per lui è un momento difficile. Psicologicamente riesco a comprendere le sue parole, che di fatto rappresentano un riconoscimento implicito del mio lavoro».

