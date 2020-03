Raid in libreria a Napoli, de Magistris riceve Anna e Andrea: «Non molliamo mai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna ed Andrea della libreria A&M Bookstore Coffeeandmore di via Duomo, che alcuni giorni fa è stata messa a soqquadro da ladri ignoti, sono stati ricevuti a Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.Il primo cittadino ha rinnovato ai due giovani librai la solidarietà e la vicinanza dell'intera città, del resto già espressa nelle prime ore dall'atto criminale.Alla fine del cordiale incontro un selfie con il Sindaco de Magistris con il rinnovo dell'invito a non mollare.