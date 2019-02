Rbd, un fondo britannico ferma l'asta di navi e hotel a Capri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Febbraio 2019, 09:03

Annullata l'asta che era stata fissata per domani, quando sarebbero stati venduti i beni immobiliari della RBD, la società Rizzo Bottiglieri De Carlini che era stata dichiarata fallita nel 2018. Ad annunciare il procedimento di annullamento della vendita giudiziaria sono stati i curatori fallimentari Giovanni Alari, Vincenzo Ruggiero e Luciano Caiazzo, che lo hanno scritto sul portale dei creditori. Un colpo di scena maturato quasi in extremis: nei giorni scorsi è infatti arrivata un'offerta di acquisto da parte del fondo di private equity Reuben Brothers, che si è fatto avanti con 270 milioni di euro, dei quali un anticipo del dieci per cento è già stato versato in garanzia.