Mercoledì 13 Febbraio 2019, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In calo gli importi delle polizze auto registrati a inizio anno, un trend che fa ben sperare gli assicurati italiani per i prossimi mesi. A rilevarlo è l’osservatorio di Segugio.it, secondo cui a gennaio del 2019 il best price (la media dei migliori prezzi risultante da tutti i preventivi effettuati sul portale) si è attestato sui 427 euro, il 2,7% in meno rispetto alla seconda parte dello scorso anno.Il dato è da attribuire alla diminuzione dei prezzi che si è verificata in 15 delle 20 regioni della Penisola: la forbice delle variazioni è compresa tra il meno 0,9% del Trentino Alto Adige e il meno 11,1% del Molise. Gli unici aumenti si sono riscontrati in Valle d’Aosta (più 2,4%), Marche (più 0,3%), Umbria (più 0,5%) e Abruzzo (più 3,8%), mentre resta stabile rispetto al secondo semestre 2018 l’ammontare registrato in Emilia-Romagna.La regione con il best price più alto è ancora una volta la Campania, che fa rilevare 666 euro, più del doppio di quello della Valle d’Aosta, con 321 euro. In Campania la tariffa media sfiora i 1.550 euro rispetto agli 820 euro in tutta Italia.