Recovery fund, Farroni: «Occasione per rilancio turismo in Campania»

Alla luce dell’accordo a Bruxelles sul Recovery fund, Italia Viva indica il «modello Portici» per il rilancio del turismo in Campania. È la proposta di, vicesindaco di Portici con delega al turismo e al commercio, candidato al consiglio regionale della Campania con Italia Viva, a sostegno del governatore Vincenzo De Luca. Secondo Farroni bisogna mirare al rilancio del Mezzogiorno, sfruttando al massimo l’occasione offerta dall’accordo di governo, sulla falsariga della città vesuviana riconosciuta per il buon governo.«Un plauso per l’accordo raggiunto a Bruxelles - afferma Farroni - Dopo l’intesa tra i vertici europei, uno degli obiettivi che bisogna porsi è quello di riuscire a introdurre a livello regionale “il modello” Portici: dall’esperienza del buon governo della città vesuviana le nostre idee per dare più forza in Campania, al Turismo, alla Cultura e al Commercio. L’accordo che il presidente Conte è riuscito a chiudere a Bruxelles è una grande occasione per il Mezzogiorno. Ora serve un piano nazionale in grado di portare in Europa i temi regionali, non devono prevalere i localismi, come una grande alleanza tra le regioni italiane».L’obiettivo è quello di riuscire a rilanciare il commercio locale e nazionale, partendo dai comuni. In particolare, ha osservato Ferroni, in questo momento storico sotto il profilo sanitario ed economico per il paese, l’Accordo economico Europeo può essere un volano per dare respiro al settore turistico, con particolare attenzione alle attività ricettive e alberghiere del Mezzoggiorno.«Occorre un piano per riformare la rete produttiva, potenziando gli aiuti economici e le agevolazioni per chi decide di investire nel Mezzogiorno. Il turismo è il settore più colpito dalla pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro l'anno, con un possibile impatto occupazionale di circa 1 milione di posti di lavoro. Uno scenario che ci mette in allarme, per questo è necessario avviare tutte le procedure per risanare il settore turistico e quello del commercio».