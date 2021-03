Recovery fund, Fiola (Pd): «Risorse a piano infanzia, Odg già approvato in consiglio regionale»

«È stato approvato in consiglio regionale il 1 marzo, un mio ordine del giorno, che impegna il presidente e la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo affinché si utilizzi parte dei fondi del Recovery fund per realizzare un Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, contenente strategie puntuali e concrete per il contrasto alla povertà educativa minorile che sia rivolto principalmente alle zone caratterizzate da disagio socio-educativo». Così la consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola, che parteciperà alla maratona web dedicata proprio al tema della quota del Recovery fund da destinare alla realizzazione di un grande piano nazionale sull’infanzia, venerdì 26 marzo alle ore 16 (Il Mattino sarà media partner), e al seminario di approfondimento a cura della Fondazione Polis lunedì 29 marzo alle ore 11.

«Aderisco con convinzione – aggiunge Fiola – all’iniziativa della Fondazione Polis, perché credo sia fondamentale agire adesso, in fase di programmazione dei fondi destinati al Recovery plan, rispetto ad un tema centrale per il Sud e per la Campania, ovvero quello dell’infanzia. Per due ordini di motivi – incalza la consigliere del Pd -: perché la pandemia ha determinato effetti sull'istruzione e aggravato il fenomeno dell'abbandono scolastico, già largamente diffuso soprattutto nelle aree caratterizzate da disagio economico-sociale; e poi perché i ripetuti episodi di cronaca sia a livello nazionale che regionale segnano una sempre più preoccupante diffusione di reati, spesso anche particolarmente efferati, che vedono il coinvolgimento minori. Bisogna dunque prevenire e per farlo c’è bisogno di risorse da destinare a piani da dedicare ai nostri ragazzi».