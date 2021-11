Recovery plan, Carfagna: stanziati 725 milioni per infrastrutture di comunità al Sud

Fondi per il Mezzogiorno in arrivo. Il complesso dei progetti messi in campo per il Sud prevede tra l'altro anche uno stanziamento di 725 milioni per infrastrutture di comunità, come piccoli ospedali, centri per disabili e centri socio-educativi. Poi sono previsti 300 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade, per le 72 aree della Snai e anche per le altre tratte infrastrutturali che verranno istituite. Inoltre, sono stati messi in campo interventi per 350 milioni per ristrutttuazione di poli di ricerca e sviluppo tecnologico, che ha visto la messa in campo di 300 progetti. Lo ha ricordato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, durante un'audizione in Commissione politiche Unione europea del Senato sullo stato di attuazione del Pnrr con riferimento agli impegni per il Mezzogiorno.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Covid, De Luca contrario alla Dad: «Vogliamo tenere aperte le... LA POLITICA Castiello: «Facciamo subito Lega Italia, in Campania partito... MAROCCO Variante Omicron, italiani bloccati in Marocco: «Scene di...