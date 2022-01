Recovery plan, vertici Dema contro Manfredi: «Progetti a Napoli già presentati»

«Il sindaco Manfedi ha dichiarato, nella parte finale del suo intervento dell'ultima seduta del Consiglio comunale, che nessun progetto è stato presentato dalla scorsa amministrazione per l'utilizzo dei fondi Pnrr. Spiace constatare che sia poco informato o che gli vengono riferite cose inesatte». Lo dichiarano in una nota i vertici del movimento Dema, fondato e presieduto dall'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

«A metà del mese di aprile del 2021, in una conferenza stampa nella sala dei Baroni - ricordano i vertici Dema - il sindaco Luigi de Magistris ha presentato delle proposte progettuali del Comune di Napoli e della Città metropolitana per il Recovery Plan che sono state pubblicate e sono ancora visionabili sul sito istituzionale. Sono state individuate quattro aree tematiche strutturali e per ognuna è stato predisposto un programma che parte dalla mobilità e giunge alla digitalizzazione. E errato dunque affermare il contrario, errore se non causato dalla malafede, di sicuro dalla scarsa conoscenza di ciò che è stato fatto anche nel recente passato».