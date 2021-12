Recovery plan, la sfida di Manfredi: «Sei progetti in un mese»

Sei progetti da 50 milioni di euro da mettere nero su bianco entro il 15 gennaio. È corsa contro il tempo per presentare i progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza di Napoli e i Comuni dell'area metropolitana. Andranno poi depositati al ministero entro il 28 febbraio. Se n'è discusso ieri in un incontro, in modalità telematica, convocato da Gaetano Manfredi con i sindaci e i commissari di tutti i Comuni della provincia di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati